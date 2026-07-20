Truecaller Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Truecaller Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Truecaller Registered ein EPS von 0,340 SEK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 20,79 Prozent auf 393,2 Millionen SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 496,4 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at