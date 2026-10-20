Truecaller Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Truecaller Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,22 SEK. Im letzten Jahr hatte Truecaller Registered einen Gewinn von 0,320 SEK je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 464,0 Millionen SEK – eine Minderung von 0,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 467,9 Millionen SEK eingefahren.

Redaktion finanzen.at