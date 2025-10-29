|
Truecaller Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Truecaller Registered stellte am 28.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Es stand ein EPS von 0,32 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Truecaller Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,340 SEK in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 457,3 Millionen SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 467,9 Millionen SEK ausgewiesen.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
