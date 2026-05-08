Truecaller Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Truecaller Registered hat am 07.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,10 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,300 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Truecaller Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 27,23 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 361,6 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 496,9 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at