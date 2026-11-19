TruGolf A veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,62 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -487,000 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 5,3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TruGolf A 4,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at