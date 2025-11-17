TruGolf A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

TruGolf A hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,1 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 34,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at