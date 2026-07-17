Truist Financial Corporation Aktie
WKN DE: A2PWMZ / ISIN: US89832Q1094
|
17.07.2026 12:50:57
Truist Financial Corporation Q2 Income Climbs
(RTTNews) - Truist Financial Corporation (TFC) released a profit for its second quarter that Increased, from last year
The company's bottom line totaled $1.519 billion, or $1.23 per share. This compares with $1.180 billion, or $0.90 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 5.4% to $5.31 billion from $5.04 billion last year.
Truist Financial Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.519 Bln. vs. $1.180 Bln. last year. -EPS: $1.23 vs. $0.90 last year. -Revenue: $5.31 Bln vs. $5.04 Bln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: 1 % Full year revenue guidance: 3.5 % To 4 %
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Truist Financial Corporation
|
17.07.26
|Ausblick: Truist Financial zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
15.07.26
|Ausblick: Truist Financial stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
03.07.26
|Erste Schätzungen: Truist Financial öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
01.07.26