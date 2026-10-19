Truist Financial hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Truist Financial hat am 16.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,56 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,04 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 22,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,11 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 7,87 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at