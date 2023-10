Truist Financial öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Truist Financial hat am 19.10.2023 das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,800 USD, nach 1,15 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 5,73 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,89 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,815 USD sowie einen Umsatz von 5,70 Milliarden USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at