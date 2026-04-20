Truist Financial vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Truist Financial hat am 17.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,09 USD gegenüber 0,870 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,41 Milliarden USD – ein Plus von 0,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Truist Financial 7,34 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at