23.01.2026 06:31:28

Truist Financial zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Truist Financial hat am 21.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Truist Financial hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,00 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,910 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 7,66 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 2,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,84 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,09 USD sowie einem Umsatz von 5,31 Milliarden USD in Aussicht erwartet.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 3,82 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Truist Financial ein Gewinn pro Aktie von 3,36 USD in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 30,44 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 24,49 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 3,91 USD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 20,49 Milliarden USD erwartet.

Redaktion finanzen.at

