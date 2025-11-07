Trulieve Cannabis: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Trulieve Cannabis lud am 05.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Trulieve Cannabis vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,19 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,450 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 396,9 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Trulieve Cannabis 387,8 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at