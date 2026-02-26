Trulieve Cannabis Aktie
WKN DE: A2N60S / ISIN: CA89788C1041
|
26.02.2026 13:18:26
Trulieve Cannabis Corp. Q4 Loss Drops
(RTTNews) - Trulieve Cannabis Corp. (TCNNF) revealed Loss for fourth quarter of -$42.9 million
The company's earnings came in at -$42.9 million, or -$0.22 per share. This compares with -$59.8 million, or -$0.31 per share, last year.
Excluding items, Trulieve Cannabis Corp. reported adjusted earnings of -$3.1 million or -$0.02 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 2.7% to $293.1 million from $301.1 million last year.
Trulieve Cannabis Corp. earnings at a glance (GAAP) :
