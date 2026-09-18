TruLine Brands: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

TruLine Brands lud am 16.09.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 50,0 Prozent auf 0,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at