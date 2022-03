Truly International stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Truly International veröffentlichte am 28.03.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,110 HKD erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 5,89 Milliarden HKD belaufen hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,419 HKD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,153 HKD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Truly International im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,68 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22,54 Milliarden HKD. Im Vorjahr waren 22,17 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,395 HKD ausgegangen, während der Umsatz auf 22,92 Milliarden HKD prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at