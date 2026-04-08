08.04.2026 14:09:38

Trump: 50-Prozent-Zölle für Irans Waffenlieferanten

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump droht Ländern, die den Iran mit Waffen beliefern, mit Strafzöllen von 50 Prozent. Ein entsprechender Zollsatz solle mit sofortiger Wirkung auf alle Waren gelten, die in die USA verkauft würden, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social./scr/DP/jha

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