11.07.2026 11:01:59

Trump Accounts Prompt Parents to Start Saving Early for Their Kids

Between Trump accounts and child-friendly investment platforms, it has become much easier for parents to invest for their children’s future.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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ATX geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schlussendllich etwas schwächer -- US-Börsen ziehen an -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit positiven Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Freitag etwas höher. Der deutsche Aktienmarkt tendierte leicht nach unten. Die Wall Street bewegte sich auf grünem Terrain. Die Anleger in Asien griffen am Freitag mehrheitlich zu.
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