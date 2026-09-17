ÅF AB Aktie
WKN DE: A115QU / ISIN: SE0005999836
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17.09.2026 20:58:29
Trump administration approves $24bn sale of F-35 jets to Saudi Arabia
Deal is a win for Riyadh while it is embroiled in a regional crisis triggered by the Iran warWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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