Wells Fargo Aktie
WKN: 857949 / ISIN: US9497461015
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07.10.2026 23:32:35
Trump Administration Investigates Wells Fargo for Race-Based Lending
The federal housing agency says bank’s efforts to encourage Black homeownership amount to discrimination.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Nachrichten zu Wells Fargo & Co.
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06.10.26
|S&P 500-Papier Wells Fargo-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Wells Fargo von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
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05.10.26
|dailyAktien: Wells Fargo – Fast überverkauft (NewsTool)
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05.10.26
|dailyAktien: Wells Fargo – Fast überverkauft (NewsTool)
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29.09.26
|S&P 500-Wert Wells Fargo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wells Fargo-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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28.09.26
|Erste Schätzungen: Wells Fargo zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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22.09.26
|S&P 500-Wert Wells Fargo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Wells Fargo von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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18.09.26
|Former Wells Fargo asset manager Allspring explores $4bn sale (Financial Times)
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18.09.26
|Former Wells Fargo asset manager Allspring explores $4bn sale (Financial Times)
Analysen zu Wells Fargo & Co.
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|Wells Fargo & Co Cert Deposito Arg Repr 0.2 Shs
|26 220,00
|0,23%
|Wells Fargo & Co Deposit Shs -A- Repr 1-1000th 5.625% Red Non-Cum Pfd Reg Shs-A- Ser -Y-
|19,89
|-0,35%
|Wells Fargo & Co 7 1-2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- (L)
|1 068,00
|-1,29%
|Wells Fargo & Co.
|71,64
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Am heimischen Aktienmarkt ging es am Mittwoch kräftigen nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt geriet derweil ins Stocken. Die US-Börsen gaben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.