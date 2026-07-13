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13.07.2026 19:26:22
Trump Administration Is Snapping Up Stakes in Private Companies. Could A.I. Be Next?
Some tech executives are nervous that recent scrutiny of artificial intelligence models could be a prelude to a demand by the Trump administration for an ownership stake.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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