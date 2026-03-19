SHIFT Aktie
WKN DE: A12D58 / ISIN: JP3355400007
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19.03.2026 22:22:00
Trump administration looks to shift student-loan responsibilities to Treasury Department
The move comes as officials work to severely diminish the Education Department, which oversees the $1.7 trillion student-loan portfolioWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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