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14.09.2026 15:58:00
Trump Administration Moves to Integrate A.I. Into Medical Care Despite Concerns
Federal projects are rolling out A.I. agents that offer therapy and prescribe medicine, raising concerns about safety and the influence of venture capital investors.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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