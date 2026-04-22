Spirit Airlines Aktie
WKN DE: A1CX36 / ISIN: US8485771021
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22.04.2026 19:07:27
Trump Administration Nears Loan Deal to Rescue Spirit Airlines
The Trump administration is negotiating a deal that would provide as much as $500 million to the struggling company, which is in its second bankruptcy in two years.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Nachrichten zu Spirit Airlines Inc.
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22.04.26
|Medien: US-Staat könnte 90 Prozent an Spirit Airlines halten (dpa-AFX)