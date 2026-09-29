Citizens Aktie
WKN: 542145 / ISIN: US1747151025
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29.09.2026 16:09:37
Trump Administration Prepares to Ask Tax Filers if They Are U.S. Citizens
The new question, included on a draft version of the primary tax form, comes as part of an anti-immigrant turn at an agency that long prioritized tax administration.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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