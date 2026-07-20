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20.07.2026 17:59:37
Trump Administration Sought Phone Records of Times Journalists and Their Relatives
The government is aggressively seeking the confidential sources of Times reporters who wrote about the president’s new Air Force One. The Times has asked a judge to quash the subpoenas.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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