15.03.2026 10:00:18

Trump Administration Turns to Migrant Workers to Help Farm Labor Shortage

As the president’s immigration policies squeeze an already tight supply of farm labor, the Trump administration is making it cheaper to hire foreign farmworkers.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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ATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Wall Street schlussendlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.
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