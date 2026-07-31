GLOBALFOUNDRIES Aktie

GLOBALFOUNDRIES für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C6AF / ISIN: KYG393871085

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31.07.2026 11:38:04

Trump Administration Unveils $874 Million CHIPS Act AI Push, With GlobalFoundries Securing Top Award

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