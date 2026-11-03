|
03.11.2026 16:25:38
Trump am Wahltag siegessicher
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat sich am Tag der US-Parlamentswahlen erneut siegessicher gezeigt. "Ich glaube, dass die Ergebnisse besser sein werden, als man denkt", sagte Trump dem Sender Fox News. Er war überzeugt, dass seine Republikaner ihre Mehrheiten im Repräsentantenhaus und im Senat behaupten werden.
Millionen Menschen in den USA sind am Dienstag aufgerufen, über die Zusammensetzung von Repräsentantenhaus und Senat zu entscheiden. Zwar steht Trump selbst nicht zu Wahl, die Abstimmung gilt aber als Referendum über seine Politik. Das Ergebnis der Midterms wird die verbleibenden zwei Jahre der Trump-Regierung prägen./mj/DP/zb
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwere Niederlage für Trump: ATX letztendlich stark -- DAX schließt weit im Plus -- US-Börsen deutlich höher -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Mittwoch deutlich in Grün. Die US-Börsen verzeichneten einen kräftigen Zuwachs. Die Börsen in Fernost entwickelten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.