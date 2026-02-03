|
03.02.2026 07:18:26
Trump and India Call Off Their Trade War, but the Terms of Peace Are Murky
Officials and business leaders sighed with relief at lower tariffs, as they wait to see what the rest of it means.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Plus -- DAX auf Richtungssuche -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schließen höher
Der heimische Markt präsentiert sich mit Zuschlägen. Der deutsche Leitindex fällt ins Minus zurück. Die US-Börsen zeigen sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. Am Dienstag schließen die Börsen in Fernost mit Gewinnen.