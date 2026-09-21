21.09.2026 16:18:25

Trump and Xi Meet Amid an Uneasy U.S.-China Trade Truce

Beyond warm meetings between their leaders, the countries are engaging in tit-for-tat measures that call into question the stability of their arrangement.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Ölpreise gehen weiter zurück: ATX fester -- DAX leitet Erholungskurs ein -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX zeigt sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnet ebenfalls Stabilisierungstendenzen. Die US-Börsen legen zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.
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