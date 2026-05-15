Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
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15.05.2026 07:56:32
Trump Announces Boeing Jet Order From China. Beijing Stays Silent.
The deal, if it materializes, would be a major win for Boeing, which has lost ground to Airbus in one of the world’s largest aviation markets.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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