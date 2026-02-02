02.02.2026 20:14:01

Trump Announces Initial Trade Deal With India, Cutting Tariffs to 18%

The agreement was short on details, but President Trump said India had promised to stop buying Russian oil and would buy more U.S. products for a reduction on tariffs.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Börse aktuell - Live Ticker

Gewinne an den US-Börsen -- ATX und DAX schließen deutlich fester -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendierten zu Monatsbeginn zu kräftigen Gewinnen. Der Dow zeigt sich am Montag in Grün. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

