09.10.2026 16:34:03

Trump Announces White House Inquiry into Fed Governor Cook

President Trump said the White House would investigate unsubstantiated claims that Lisa D. Cook committed mortgage fraud and hold a hearing next month.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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US-Börsen letztlich fester -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
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