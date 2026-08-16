Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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16.08.2026 15:42:13
Trump Approval Rating Takes Hit Across Key Metrics
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