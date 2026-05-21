NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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21.05.2026 11:01:48
Trump Approved a Nvidia Chip for Sale in China. Beijing Doesn’t Want It.
The U.S. tech giant’s powerful H200 chip seemed poised to boost Beijing’s A.I. ambitions, but not a single one has been purchased in China.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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