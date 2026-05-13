Summit Corporation Aktie
WKN DE: A115K3 / ISIN: GB00BN40HZ01
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13.05.2026 15:51:20
Trump arrives in China ahead of summit with Xi Jinping
During high-stakes talks with China's leader, US President Donald Trump is expected to address the Iran war, trade and Taiwan. Trump posted while en route that he wants China to "open up" to US business. Follow DW.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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