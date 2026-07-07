ÅF AB Aktie
WKN DE: A115QU / ISIN: SE0005999836
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07.07.2026 15:11:42
Trump Arrives in Turkey as NATO Unveils Tens of Billions in Arms Deals— F-35 Talks With Erdogan in Focus
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