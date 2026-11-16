BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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16.11.2026 10:10:13
Trump Backs $1.5 Trillion Social Security Proposal, Says Bill Cassidy: 'I Have Democrats Who Are Also Supportive'
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