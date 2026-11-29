|
29.11.2026 23:27:38
Trump begrüßt Abwahl des Sozialisten Sánchez
WASHINGTON/MADRID (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump den Sieg des oppositionellen Rechtsbündnisses bei der vorgezogenen Parlamentswahl in Spanien begrüßt. Der linke Ministerpräsident Pedro Sánchez ist damit nach achteinhalb Jahren an der Macht faktisch gestürzt. Darauf angesprochen, sagte Trump vor dem Weißen Haus: "Das sind großartige Neuigkeiten". Sánchez habe schlechte Arbeit geleistet. "Er hat es verdient, zu verlieren."
Der US-Präsident hatte die Regierung um Sánchez bereits in der Vergangenheit kritisiert - etwa für aus seiner Sicht zu geringe Verteidigungsausgaben und mangelnde Unterstützung im Iran-Krieg. Der Sozialist hatte sich mit seiner Kritik an Trump von anderen EU-Regierungschefs abgehoben./fsp/DP/zb
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen freundlich -- ATX und DAX verabschieden sich stärker ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Aufschlägen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.