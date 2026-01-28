Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
28.01.2026 19:09:00
Trump-Besuch trotz Gewalteskalation: Kritik an Apple-Chef Tim Cook kocht hoch
Ein Kinoabend bei den Trumps sorgt für massive Kritik an Tim Cook, auch intern. Ein Memo des Apple-Chefs versucht, die Wogen zu glätten. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
