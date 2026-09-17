17.09.2026 18:52:37

Trump Blasts the Fed But Spares Kevin Warsh After Interest Rate Hike

The president blasted the rest of the Fed — and kept up his demand for a cut — but spared Fed Chairman Kevin M. Warsh from the criticism.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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