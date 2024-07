TRUMP-BLOG/Hebestreit: Deutschland für Wahl auf beide Varianten vorbereitet

Nachrichten und Einschätzungen zu dem Attentat auf den früheren US-Präsidenten Donald Trump sowie den Auswirkungen:

Hebestreit: Deutschland für Wahl auf beide Varianten vorbereitet

Die Bundesregierung sieht sich auch für den Fall eines Sieges von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl gut vorbereitet. "Grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich beide Varianten, also dass US-Präsident Joe Biden noch einmal wiedergewählt werden wird oder dass ein republikanischer Präsidentschaftsbewerber gewählt werden wird, in unsere Kalkulation grundsätzlich mit einbeziehen", sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Und da hat sich auch jetzt keine neue Lage in den letzten Tagen oder Stunden ergeben", betonte er. "Egal, ob der nächste US-Präsident Joe Biden heißt oder der republikanische Präsidentschaftsbewerber sich durchsetzen wird, die Bundesregierung ist gut gerüstet." Hebestreit betonte, es wäre "zu früh, zu glauben, dass die amerikanische Präsidentschaftswahl entschieden ist". Er rate dazu, "Wahlen geschehen zu lassen, bevor man sich über ihr etwaiges Ergebnis äußert".

Aktie von Trumps Social-Media-Unternehmen steigt kräftig

Die Aktie des Social-Media-Unternehmens Trump Media & Technology reagiert mit kräftigen Aufschlägen auf das Attentat auf den früheren Präsidenten Donald Trump. Die Muttergesellschaft von Truth Social legt im vorbörslichen US-Handel um über 60 Prozent zu.

Attentat auf Trump erhöht Chancen auf seinen Wahlsieg

Das Attentat auf den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung am Wochenende hat die Chancen auf seinen Wahlsieg im November erhöht, sagt Ipek Ozkardeskaya, Analystin der Swissquote Bank. Die Chancen für einen Sieg von Trump, der laut der Analystin vom Markt positiv bewertet wird, stiegen nach Daten des Online-Tools PredictIt nach dem Attentat auf 67 Prozent, verglichen mit 61 Prozent vor dem Attentat. "Obwohl das Attentat die Sorgen um ein tief gespaltenes Amerika schürt, in dem politische Gewalt die Oberhand gewinnt, hat es die Chancen erhöht, dass Trump die Präsidentschaftswahlen im November gewinnt", erklärt die Analystin. Der Bitcoin stieg nach dem Vorfall auf über 62.000 Dollar, während Gold relativ unbeeindruckt blieb und der US-Dollar leicht höher eröffnete. Die US-Futures sind derzeit positiv und spiegelten die starke Performance des S&P-500 unter Trump wider, erklärt die Analystin.

