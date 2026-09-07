Gap Aktie
WKN: 863533 / ISIN: US3647601083
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07.09.2026 07:28:26
Trump Calls Dollar-Loonie Gap 'Unacceptable' and Says 'It Has Been That Way for Years'
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Nachrichten zu Gap Inc.
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02.09.26
|S&P 500-Titel Gap-Aktie: So viel Verlust hätte ein Gap-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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31.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
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28.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 fällt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
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28.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 am Freitagnachmittag im Minus (finanzen.at)
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28.08.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 fällt am Freitagmittag (finanzen.at)
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28.08.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 beginnt Freitagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
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26.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
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26.08.26
|Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu Gap Inc.
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