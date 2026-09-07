Bombardier Aktie
WKN DE: A1CYZP / ISIN: CA0977517055
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07.09.2026 22:06:54
Trump calls for Bombardier boycott as Canada hits US with tariffs
President’s post on social media comes hours before Ottawa’s retaliatory tariffs against Washington take effectWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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|Bombardier Inc 6 1-4 % Conv Cum Red Pfd Shs Series -4-
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|Bombardier Inc Cum Red Pfd Shs Series -2- Fltg Rt
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