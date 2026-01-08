RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
|
08.01.2026 03:15:51
Trump calls for US military spending to rise more than 50% to $1.5tn
The president also called on defence firms to increase production or face a crackdown on payouts.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!