CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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07.07.2026 01:27:00
Trump calls Walmart ‘patriotic’ for cutting beef prices — in a stark change of tune
The president hasn’t always approved of Walmart’s moves, having criticized the chain’s response to tariffs last year.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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