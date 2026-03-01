01.03.2026 09:23:38

Trump: Chance für friedliche Lösung nach Angriffen größer

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die schweren Angriffe Israels und der USA auf den Iran haben nach Meinung von US-Präsident Donald Trump die Chance auf eine diplomatische Lösung des Konflikts erhöht. Dieser Weg sei jetzt deutlich leichter als noch vor einem Tag, sagte Trump dem Sender CBS News zufolge in einem Telefoninterview. "Weil sie heftig verprügelt werden."

Zuvor hatten die Verhandlungen über das iranische Atomprogramm keinen Durchbruch gebracht. Die USA zogen in den vergangenen Wochen massiv Marine- und Luftstreitkräfte im Persischen Golf zusammen. Trump stellte Teheran ein Ultimatum bis Anfang März.

Am Samstagmorgen begannen die USA und Israel koordinierte Luft- und Raketenangriffe gegen Ziele im Iran, bei denen unter anderem der Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei getötet wurde. Teheran reagierte seinerseits mit Angriffen auf Ziele in Israel sowie auf mehrere US-Militärstützpunkte in der Golfregion./jcf/DP/zb

