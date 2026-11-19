SHENZHEN (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat vor dem historischen Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin die Erwartungen gedämpft. Die wichtigste Botschaft des Gipfels sei bereits übermittelt worden, und das sei seine besonders enge Beziehung mit China, sagte Trump dem Sender Fox News.

In Bezug auf den besonderen Empfang durch Xi am Flughafen sagte Trump: "Er ist ein großartiger Präsident, einer der größten Präsidenten Chinas, und er ist noch nie zum Flughafen gefahren, um jemanden zu treffen." Trump, Putin und Xi treffen sich am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) im südchinesischen Shenzhen.

Trump für neuen Vertrag zu Atomwaffen

Trump hatte in der Vergangenheit immer wieder einen neuen Vertrag zur nuklearen Abrüstung ins Spiel gebracht. Doch hier eine Einigung zu erzielen, sei schwierig, sagte er nun. Die USA hätten das größte Arsenal, danach komme Russland und dann mit größerem Abstand China, das aber mit Hochdruck daran arbeite, aufzuholen.

"Ich würde mir wirklich wünschen, dass sie das nicht tun", sagte Trump. Aber wenn Peking im Gegenzug eine Abrüstung der USA fordere, sei das ebenfalls eine schwer zu erfüllende Forderung.

Der zwischen Russland und den USA 2010 geschlossene Vertrag New Start, der die Zahl der strategischen Nuklearsprengköpfe der einsatzbereiten Abschussvorrichtungen begrenzte, lief in diesem Jahr aus. Trump hatte anlässlich des Auslaufens im Februar einen neuen Vertrag angeregt, der weit in die Zukunft reichen solle. Er hatte zudem dafür geworben, China in atomare Abrüstungsverträge einzubinden./jcf/DP/zb