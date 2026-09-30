01.10.2026 00:28:31

Trump Dangles Alaska Gas Project as Part of Korean Investment Package

The long-delayed project, which the developer has not yet formerly greenlit, would deliver Alaskan gas to Asian markets but take several years to construct.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Dow stabil -- ATX schließt tief im Minus -- DAX verliert Kampf um 25.000-Punkte-Marke -- Nikkei schlussendlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte tiefer. Der US-Leitindex bewegt sich seitwärts. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.
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