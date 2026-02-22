Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
22.02.2026 01:31:17
Trump demands Netflix remove former Obama official from board
President steps back into fight between streamer and Paramount Skydance to acquire Warner Bros DiscoveryWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!